إسنا تشدد على طالبي التصالح في مخالفات البناء بسرعة إنهاء الإجراءات

عقد محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور رؤساء القرى، للتنبيه على المواطنين من أصحاب طلبات التصالح بسرعة سداد الحد الأدنى من السعر، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويل الأمر للنيابة العسكرية.

وشدد رئيس المدينة، على الإزالة الفورية لجميع التعديات في المهد حتى سطح الأرض، وإحالة الأمر للنيابة العسكرية واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد المخالفين، كما أكد التنبيه على أصحاب طلبات التقنين، بسرعة دفع النسبة المقررة، وإنهاء إجراءات التعاقد لهم، وإعداد تقرير أسبوعي بمعدلات الأداء.

وتناول الاجتماع أيضًا رفع جميع الإشغالات والباعة الجائلين من مداخل القرى، وتكثيف حملات الرش والتطهير لجميع الشوارع والأماكن العامة، والاهتمام بمستوى النظافة العامة ورفع وتفريغ جميع الحاويات أولًا بأول، حتى لا تكون مصدرًا للأوبئة.