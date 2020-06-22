ضربات أمنية متواصلة لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها..فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. إتخذا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار فى المواد المخدر..وذلك بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة القسم.. وبحوزتهما (64 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى) .. حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (592 ألف جنيه).

ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بأحد الأكمنة المعدة لضبطهما بدائرة قسم شرطة "أول العامرية".. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,5 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (225 ألف جنيه).

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية) بأحد الأكمنة المعدة لضبطه بدائرة قسم شرطة "أول العامرية".. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (عاطلَين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة مركز شرطة فايد حال إستقلالهما سيارة.. وبحوزتهما (كمية لمخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) ، حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة ملكه ، وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.300 كيلو جرام - ميزان حساس - مبلغ مالى -هاتف محمول).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.