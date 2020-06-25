 وزير الإسكان يُصدر تكليفات بعودة جميع العاملين ابتداءً من السبت

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تكليفات بعودة جميع العاملين بأجهزة المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك ابتداءً من يوم السبت المقبل، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة التنبيه على جميع العاملين باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، أثناء التواجد بمقار العمل، ويحظر تواجد أى من العاملين بمقر عمله دون ارتداء الكمامات الواقية، مع اتحاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتشكيل مجموعة عمل لمراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة بصورة مستمرة، وكذا متابعة أعمال التطهير والنعقيم بمواقع العمل.

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لحالات العاملين المشتبه فى إصابتها فيتم تحويلهم فورا لعمل التحاليل والأشعة المقطعية المحددة لذلك، ولا يسمح له بالتواجد بمقر العمل إلا بعد ظهور النتائج، والسماح بعودته فى حالة النتائج السلبية، أما الحالات التى تثبت إصابتها فيتم اتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة بشأنها، ولا يُسمح بعودتها إلا بعد انتهاء فترة العزل، وإعادة التحاليل وثبوت سلبيتها.