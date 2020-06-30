جلسة تدريبية لأعضاء المكتب الدولي لتطوير المكانة الدولية لجامعة القناة

التقى فريق مكتب التعاون الدولي بجامعة قناة السويس، بالدكتور كاميرون ميرزا استشارى تدويل الجامعات بإنجلترا والشرق الأوسط، فى جلسة تدريبية عبر الإنترنت، لمناقشة التحديات التى تواجه الجامعة والحلول الممكنة لها، وتحسين السمعة الأكاديمية والفرص التوظيفية لخريجيها.

وأضافت الدكتورة سحر الشطوري رئيس وحدة التصنيف الدولي، أن فريق المكتب قدم تقييمً ذاتيًا عن الجامعة، وقام الدكتور كاميرون بالتوجيه والمشورة والأفكار بالاعتماد على خبرته الدولية الواسعة.

وشارك بالجلسة التدريبية أعضاء مكتب التعاون الدولي، وهم الدكتور سامح الضمراني المشرف على الاتفاقيات الدولية، والدكتور خالد عبدالحميد المشرف على تدويل الجامعة، والدكتور عبدالغفار أبو السعود المشرف على النشر الدولي، والدكتور سعيد نوار المشرف على التسويق للجامعة.

يُذكر أن هذة الجلسة تعد الثالثة حيث تم الاجتماع الاستراتيجي الأول في مارس الماضي، وتلاه ورشة عمل ثانية عبر الإنترنت في إبريل، وانتهت جلسة التدريب بوضع خريطة طريق للجامعة والأنشطة المخطط لها، لتفتح فرصًا جديدة لبناء السمعة الجامعية، وتعزيز الأنشطة التسويقية، وزيادة توظيف الخريجين.