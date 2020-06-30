فيديو.. أستاذ هندسة طرق: مرافق الدولة كانت منهارة قبل 2014
كتب:
نرمين عفيفي
03:53 م | الثلاثاء 30 يونيو 2020
قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إنه في عام 2014 قبل ثورة 30 يونيو، كانت مرافق الدولة والبنية الأساسية في حالة انهيار، وكانت الحلول مسكنات وليست جذرية.
وتابع مهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني في تغطية خاصة لقناة صدى البلد، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ على عاتقه حل هذه المشاكل بحلول جذرية فور توليه رئاسة الجمهورية.
وأشار مهدي، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت تخطط للمشروعات القومية، وكانت البداية مع المشروع القومي للطرق، لأنها أساس التنمية وشريانها.
وأكد أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، على أنه كان لا بد من تنفيذ مشروعات جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجي، وإقامة مدن جديدة لمنع التكدسات الناتجة عن زيادة أعداد السكان.
وأضاف مهدي، أن معدلات التنمية تتم بسرعة حيث إن الطريق الإقليمي تم إنجازه خلال أقل من عامين، مشيرا إلى أن مصر رقم واحد في القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة.