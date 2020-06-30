فيديو.. أستاذ هندسة طرق: مرافق الدولة كانت منهارة قبل 2014

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إنه في عام 2014 قبل ثورة 30 يونيو، كانت مرافق الدولة والبنية الأساسية في حالة انهيار، وكانت الحلول مسكنات وليست جذرية.

وتابع مهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني في تغطية خاصة لقناة صدى البلد، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أخذ على عاتقه حل هذه المشاكل بحلول جذرية فور توليه رئاسة الجمهورية.

وأشار مهدي، إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت تخطط للمشروعات القومية، وكانت البداية مع المشروع القومي للطرق، لأنها أساس التنمية وشريانها.

وأكد أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، على أنه كان لا بد من تنفيذ مشروعات جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجي، وإقامة مدن جديدة لمنع التكدسات الناتجة عن زيادة أعداد السكان.

وأضاف مهدي، أن معدلات التنمية تتم بسرعة حيث إن الطريق الإقليمي تم إنجازه خلال أقل من عامين، مشيرا إلى أن مصر رقم واحد في القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات المباشرة.