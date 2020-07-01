لأول مرة.. شراء 6 قطارات نوم متكاملة بأعلى المواصفات الحديثة

ترأس كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية.

وتمت المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019.

حققت الشركة اجمالي إيرادات بلغ 183 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه عام 2018 بزيادة قدرها 10.4%.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمد نصر الله رئيس الشركة، ما تم إنجازه من أعمال التطوير حتى عام 2019، والمتمثلة في أعمال تطوير أسطول العربات (تطوير 26 عربة نوم الماني من أصل 46 عربة و7 عربات نادي ألماني من أصل 12 عربة نادي وتطوير 13 عربة نوم إسباني من أصل 55 عربة وعربتان نادي إسباني من أصل 10 عربات نادي.

كما تم استعراض ما تم من تطوير للبنية التحتية للمطبخ الرئيسي والمغسلة، وأعداد الركاب الأجانب والمصريين عن عامي 2018 و2019، حيث بلغ عام 2018 عدد الركاب المصريين 331 ألف راكب والأجانب 77.5 ألف راكب بإجمالي عدد ركاب 408.5 ألف راكب مقابل وصول عدد الركاب المصريين عام 2019 إلى 317.3 ألف راكب والأجانب إلى 111.1 ألف راكب بإجمالي 428.4 راكب أي بزيادة اجمالية للركاب بواقع 19.8 ألف راكب بنسبة زيادة 5%.

ووجه وزير النقل بالتطهير والتعقيم المستمر للعربات والتغيير المستمر لكل المفروشات والاداوات المستخدمة من قبل الركاب بالقطارات لمواجهة فيروس كورونا وضرورة الاسراع في شراء 6 قطارات نوم وفقا لأعلى المواصفات الحديثة لقطارات النوم لاستيعاب الزيادة الوافدة إلى مصر خلال الأعوام القادمة، والتوسع في تشغيل أكشاك جديدة في عدد من المحطات التي تم تطويرها مؤخرا مثل محطة دمنهور وكذلك الاستمرار في فتح أسواق جديدة للشركة خارج نطاق محطات السكك الحديدية كالتوسع في إدارة بوفيهات الشركات والهيئات التي لا تتبع وزارة النقل والاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في زيادة إيرادات الشركة.