6 خطوات للحصول على خدمة درايف ثرو لمسحات كورونا بالقليوبية

دخلت اليوم خدمة "درايف ثرو" لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد داخل السيارة حيز التطبيق بمدينة بنها بالتعاون مع جامعة بنها في إطار مواجهة الفيروس والحد من انتشاره بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم تشغيلها بمقر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين داخل السيارات وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.

تستعرض "الوطن" خطوات الحصول على الخدمة كالتالي:

أي شخص بإمكانه الحجز مسبقًا من خلال تطبيق على الهاتف المحمول لتحديد موعد لإجراء المسحة.

إجراء المسحة يتم في أقل من 10 دقائق ويتم إرسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى لسحب العينات.

يمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة.

خطوات الحصول علي الخدمة

- قيام طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول

- الدخول مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة

- التوجه لشباك سحب العينة ليقوم أحد المختصين بسحب العينة

-التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول

- تسمح الخدمة لعدد كبيرالحصول عليها دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى وفق معايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.

- يتم الحصول علي الخدمة من خلال الاتصال علي الارقام التالية : 01050493341 - 01050493340

كان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد غفتتحا امس خدمة "درايف ثرو" لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد داخل السيارة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة حلمي عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث المركزية بالجامعة، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، ورفعت نان أمين الجامعة للشؤون الإدارية.

وأشاد محافظ القليوبية بدور جامعة بنها وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مقدما الشكر للأطقم الطبية على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى.

وقال رئيس جامعة بنها إن خدمة "درايف ثرو" تم تشغيلها بمقر كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى لإجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا للمواطنين داخل السيارات وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.