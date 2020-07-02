هدوء في شارع مجمع مدارس العمرانية أثناء امتحان الفلسفة

سادت حالة من الهدوء شارع مجمع المدارس في العمرانية، خلال امتحان مادة الفلسفة والمنطق، اليوم، حيث وضع الأمن حاجزا مروريا على ناصيتي الشارع، والشوارع الجانبية المؤدية للشارع؛ لمنع دخول أولياء الأمور، وإدخال الطلاب أولا بأول إلى لجان المدرسة باستخدام أرقام الجلوس دون تجمعات.

ووقف الأمن على ناصيتي الشارع لتنظيم دخول الطلاب ومنع أولياء الأمور والمواطنين من المرور منعا للتجمعات، كما حرصوا على عدم السماح للمركبات الملاكي والأجرة والتوك توك بالتواجد في محيط المدارس.

ويعد شارع مجمع المدارس أكثر لجان العمرانية زحاما نظرا لأنه يضم نحو 9 آلاف و600 طالب، معظمهم من الشعبة الأدبية والتي يمتحن طلابها ليوم.