بخيت: لم أخشَ على هوية مصر أثناء حكم الإخوان.. و30 يونيو أنقذت الوطن

قال الشاعر جمال بخيت، إنه لم يشعر بالخوف على هوية مصر حتى في أحلك الظروف رغم محاولات جماعة الإخوان البائسة لتغيير الهوية، فذكر أن ثقته في الحفاظ على الهوية المصرية تكمن في اهتمام الشعب بالفن ووجود موهوبين بالفطرة،"قدماء المصريين تركوا لنا لوحات بديعة في المعابد ويأتي لها السياح من كل بلاد العالم".

وأضاف "بخيت"، خلال حواره في برنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، على شاشة "صدى البلد"، أن أزمته الحقيقية مع فترة الإخوان السوداء هي عملية تدمير الأوطان التي يقدمون عليها في كل مكان يتواجدون فيه ولنا في العراق وسوريا واليمن وليبيا عبرة"، موضحًا أن 30 يونيو أنقذت الوطن العربي من مخطط كبير.

وأشار الشاعر، إلى أن الأمر لم يكن مواجهة جماعة محلية داخل مصر بل امتد إلى تخطيط دولي وتنظيم وأجهزة مخابرات ودول، كما أن الانتخابات التي فاز فيها مرسي لم تكن نزيهة أو ديمقراطية وتخطى فيها الإنفاق كل الحدود، كما أن أي حزب سياسي في أي دولة لا يتواجد له أفرع في دول أخرى أو جماعة سرية في الداخل.

وكشف كواليس أوبريت "مصر بتكبر"، فذكر أنه بعد ثورة 30 يونيو تم البدء في التجهيز للأوبريت لعرضه في ذكرى انتصارات أكتوبر، وفي شهر أغسطس بالتحديد بدأ العمل في الكتابة وكان وقتها أحداث عنف من جماعة الإخوان.

وأردف أن محمود ياسين ويسرا قدما الأداء الصوتي وتم اختيار فريق العمل سواء صلاح عبد الله أو هاني رمزي وغيرهم من النجوم وتم فيه رصد محطات في التاريخ المصري وكانت المعادلة الصعبة في التوقيت الذي يتم التجهيز فيه لمدة شهرين فقط وفي ظل أحداث صعبة.