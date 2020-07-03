"المترو": طورنا 53 قطارا قديما بالخط الأول

استعرض أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم جهاز مترو الأنفاق، مراحل تطوير قطارات الخط الأول خلال عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الهادي خلال حديثه مع محمد أبوعيطة، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن "الخط الأول الذي أنشئ عام 1987، كانت كل القطارات به غير مكيفة وبنظام مروحة عادية مثل المروحة المتواجدة في المنازل، ولكن في عهد الرئيس السيسي تم تطوير وشراء قطارات جديدة ومكيفة تماما، حيث جرى شراء 20 قطارا مكيفة لأول مرة من إحدى الشركات العالمية الكورية، وجرى التعاقد على شراء 13 قطارا أخرى بالخط الأول سيجري دخولها الخدمة قريبا بالإضافة لـ20 قطارا".

وأضاف: "تم تطوير حوالي 53 قطارا من القطارات القديمة وكان زمن التقاطر بين القطار والآخر بالخط الأول حوالي 15 دقيقة، ولكن اليوم تغير هذا وتم ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والمرج الجديدة وتطوير المحطة بالكامل، وجرى عمل حوالي 8 سلالم متحركة ومصاعد كهربائية وتاندات على الأرصفة لحماية المواطنين من الشمس بمحطة المرج الجديدة".

وتابع: "تم تطوير محطة مترو حدائق المعادي ودار السلام وكافة المحطات العلوية في الخط الأول أصبحت تحتوي على سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة كبار السن"، مؤكدا أن الخط الثالث للمترو لا يعاني من أي مشكلات وهو أفضل خط "على الطراز الأوروبي والفرنسي".

وشدد عبدالهادي على أن جميع خطوط المترو نظيفة للغاية وهناك تعاقد مع شركة نظاقة وغير مسموح في الخطوط الثلاثة للمترو بتواجد أوراق أو مناديل على الأرض، متابعا: "هناك تنسيق مع شركة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق للقضاء على الباعة الجائلين والمتسولين وفي حال الخروج عن القواعد يتم ضبطه فورا".