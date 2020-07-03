"التعليم": 45 مركزا على مستوى الجمهورية لرعاية الموهوبين بالمدارس

قالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستثمار في الإنسان المصري، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم في عام 2015 أنشأت إدارة عامة اسمها "الإدارة العامة للموهوبين" وهي هدفها الأساسي هو اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب لطلاب التعليم ماقبل الجامعي.

وأضافت عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه تم إعداد حقيبة تدريبية في هذا المجال وأصبحت المدارس لديها كشاف عن الموهبة، وتم تدريب أكثر من 1000 كشاف عن الموهبة وبدأوا في العمل وكان ناتج عن هذا وجود 45 مركزا على مستوى الجمهورية لرعاية الموهوبين، ويقضي الطالب جزء من يومه داخل المركز للبحث والاكتشاف.

وأشارت عبدالسلام إلى أنه من النتائج الهامة التي أفرزتها ثورة 30 يونيو هي التنمية، ويوجد الآن لجنة على مستوى كل الوزارات معنية باكتشاف ورعاية وتنمية الموهبة وجميع الوزارت تجتمع بشكل دوري بممثليها لمناقشة هذه الأمور ودور كل وزارة وتوزيع الأدوار بشكل تكاملي، لأن الوزارة تعمل بشكل جماعي للاستثمار في الإنسان بشكل جماعي.

وشرحت عبدالسلام أن الطفل من دخوله الروضة وإطلاعه على أحدث المناهج العلمية يكتشف نفسه وذاته ومن حوله وكيفية تعامله مع الآخرين.