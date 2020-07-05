"رقم صادم".. اختبارات "عشوائية" تؤكد إصابة 18 مليون إيراني بكورونا

أعلن مسعود مرداني عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات التاجية الايرانية، أمس، أنَّه بناء على نتائج الاختبارات تأكدت إصابة 18 مليون إيراني، بنسبة 20٪ من سكان البلاد، بفيروس كورونا حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن "مرداني" قوله إنّ هذه النتائج تمّ الحصول عليها بعد إجراء اختبارات عشوائية في البلاد.

ووفقًا لأحدث إعلان رسمي، بلغ إجمالي وفيات كورونا في إيران حتى الآن 11.408 أشخاص، وذلك عقب تسجيل 148 حالة وفاة جديدة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

من جهتها، قالت سيما لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، السبت، إنَّ عدد المصابين في البلاد وصل إلى 237.878 مع وجود 2449 اصابة جديدة.

وأضافت أنَّه من بين الحالات الجديدة تمّ نقل 1144 إلى المستشفيات، فيما يعاني 3136 مريضًا من حالة حرجة جراء وباء (كوفيد -19) الناجم عن فيروس كورونا.

وتصدر إحصائيات كورونا اليومية في إيران في وقت تستمر فيه الشكوك الجدية حول الارقام الحقيقية.

فيما أعلنت "لاري"، أنَّ الوضع متأزم في محافظات الأهواز وأذربيجان الغربية والشرقية وكردستان وكرمانشاه وهرمزغان وبوشهر وخراسان رضوي.

كما أكّدت أنَّ محافظات طهران وفارس وأصفهان ومازندران وهمدان وزنجان وسيستان وبلوشستان وألبرز ولورستان "في حالة تأهب".

وتفرض إيران، اعتبارًا من الأحد، استخدام الأقنعة في الأماكن العامة والخاصة في كل أنحاء البلاد.

ويقول مسؤولو وزارة الصحة الإيرانية، إنَّ معظم الحالات الجديدة مصابة بالفيروس التاجي حدثت خلال الاحتفالات.