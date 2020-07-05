Bon voyage يحصد 2 مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من عرضه

حصد فيديو كليب bon voyage للفنانة اللبنانية كارول سماحة 2 مليون مشاهدة منذ بداية عرضه من ثلاثة أيام وحتى الآن، والذي تعاونت فيه كارول للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة بتول عرفة.

وتلقى الفيديو كليب اشادات كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما حمله من فكرة جديدة، استطاعت المخرجة بتول عرفة أن تظهرها بسماحة بشكل مختلف عما اعتاد عنه الجمهور، الأمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة عنها، نالت إعجاب الكثيرين، وأهل كارول لتصبح التريند الأول في "تويتر" عقب عرض الفيديو كليب.

bon voyage إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.