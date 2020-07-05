طلاب الخدمة الاجتماعية بالمنصورة يؤدون أول امتحان بتدابير احترازية

بدأت أعمال امتحانات الفرقة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، اليوم، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، بداية من تعقيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وقياس درجات الحرارة قبل الدخول للحرم الجامعي، والتنبيه بضرورة التزام الجميع بارتداء الكمامة.

وتفقد الدكتور محمد محمود سرحان، عميد المعهد، سير أعمال الامتحانات في يومها الأول بالمعهد والتي بدأت اليوم و تستمر حتي20 يوليو الحالي وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والوقوف على حسن سير أعمال الامتحانات

وشدد سرحان على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، حفاظاً على سلامة الجميع.