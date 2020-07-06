برلماني: الإعلام المصري يحتاج لتعاون الجميع ليعود للريادة

اعتبر الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، تصريحات وزير الإعلام أسامة هيكل، التي أعلن فيها أمام مجلس النواب تعاونه مع رؤساء الهيئات الإعلامية الجديدة والأعضاء الجدد، يساهم في تجاوز الأعباء العديدة التي تواجه الإعلام والصحافة المصرية.

وقال "حساسين" فى بيان له اليوم، إن التعاون والتنسيق بين وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، هو الطريق لمواجهة المشكلات المزمنة داخل ماسبيرو والمؤسسات الصحفية.

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال وزير الإعلام أسامة هيكل صاحب الخبرات المتعددة على النهوض بالإعلام والصحافة المصرية، لتعود مصر إلى مكانتها المرموقة إقليميًا وعربيًا وعالميًا.