استرداد 632 فدان أملاك دولة بشرق النيل بمركز مطاي بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل حملات إزالة التعديات، ضمن تنفيذ الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأضاف المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز مطاي نجحت في استرداد 632 فدان أملاك دولة بشرق النيل بقرية الشيخ حسن بعدد 7 حالات وحالة إزالة سور بلوك حجرة بمساحة 300 متر.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 307 أمتار و69 سم بقرية دلجا، كما تم استرداد حالة واحدة بمساحة 35 مترا بقرية دلجا، وإزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط و12 سهم بقرية بني حرام.

كما تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا اليوم، أعمال استرداد 6 آلاف فدان مخصصة للغابات الشجرية بالطريق الصحراوي الغربي بزمام قرية طوخ الخيل بمركز المنيا، حيث قاد محافظ المنيا صباح أمس الأربعاء، حملة مكبرة نجحت في استرداد 1000 فدان، وجاري استرداد باقي المساحة، تمهيدا لتسليم المشروع للشركة المنفذة والبدء في زراعة الغابات الشجرية.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وتهيب محافظة المنيا بالسادة واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعداً نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.