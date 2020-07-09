باكستان: إعادة فتح المؤسسات التعليمية 15 سبتمبر المقبل

قال وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود، اليوم، إن الحكومة قررت إعادة فتح المؤسسات التعليمية اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل مع الالتزام التام بإجراءات التشغيل القياسية.

وأضاف وزير التعليم خلال مؤتمر صحفي عقد في إسلام آباد، حسبما نقلت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، أن الحكومة ستعمل على صياغة إجراءات التشغيل القياسية وستقوم بمشاركتها مع حكومات الأقاليم، مؤكدًا أن الأقاليم لديها السلطة لإغلاق المؤسسات التي لا تلتزم بتنفيذ بروتوكول الحكومة.

وأوضح شفقت محمود أن الحكومة ستنظر في تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وأن المؤسسات التعليمية يمكنها فتح مكاتبها الإدارية والاتصال بالمعلمين قبل إعادة فتح المدارس رسميًا.

وأشار إلى أن الجامعات يمكنها أن تسمح لأعداد محدودة من طلبة الدكتوراه بإجراء أبحاث في المعامل، كما يمكن السماح لطلبة الجامعات بالإقامة في بيوت الطلبة بنسبة إشغال تصل إلى 30% فقط اعتبارًا من أغسطس المقبل.