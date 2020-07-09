مصدر أمني ينفي قطع شريط سكة حديد "مترو الدمرداش": شائعة إخوانية

نفى مصدر أمني مسؤول، شائعة قطع شريط السكة الحديد الخاص بمحطة مترو الدمرداش في القاهرة من قبل بعض الخارجين على القانون، حسبما زعمت إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي نشرت مقطع فيديو ادعت فيه ذلك.

وتبين حدوث مشاجرة بين مجموعة من سائقي مركبات "التوك توك" حال تواجدهم بنفق الدمرداش بسبب أولوية تحميل الركاب، وتعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الحجارة والزجاجات الفارغة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.