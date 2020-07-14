هل لبن الأم يّقي من الإصابة بكورونا؟.. أستاذ جراحة بـ "موسكو" يُجيب

علق الدكتور ياسين أصمادي، أستاذ الجراحة بمستشفى العشرين بموسكو، على تصريحات بعض العلماء، بأن هناك دراسات توصلت إلى أن لبن الأم يُساعد في القضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbcمصر".

وقال "أصمادي"، إن لبن الأم يحتوي على مواد تقوي من مناعة الإنسان وهذا يؤخذ في عين الاعتبار، مضيفا أنه لا توجد معلومة مؤكدة تفيد بصحة علاجه لكورونا، ولكن يجب أن يمر بكافة التجارب اللازمة، موضحًا في الوقت ذاته أن اللقاح الروسي الذي عمل العلماء على تجهيزه وإنتاجه، حقق نتائج مذهلة في الاختبارات.

وأوضح أستاذ الجراحة بمستشفى العشرين بموسكو، أن المرحلة الثانية من اللقاح قاربت على الانتهاء، وجرت تجربة المرحلة الأولى على عشرين مريض، والمرحلة الثانية ستجرى على عشرين أخرين على مرحلتين، فاللقاح لابد أن يمر بعدة مراحل للتأكد أنه ليس له آثار جانبية على البشر.

وأشار إلى أنه إذا تم التأكد من عدم وجدود مضاعفات على البشر، فإنه بنهاية العام الحالي فسيتم إنتاجه بشكل موسع وتوزيعه في الأسواق، وسيتم توزيعه اختياريا على الشعب الروسي، ومن يريد أن يحصل عليه سيحصل ومن لا يريد لن يحصل، مشيرا إلى وجود عملية تشخيص واسعة للمواطنين الروس.

وأوضح "ياسين" أن روسيا أجرت 20 برنامجا تشخيصيا جديدا للكشف عن فيروس كورونا، وهو السبب في ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا، وأن نسب الشفاء من الفيروس مرتفعة للغاية، والنتائج مرضية مقارنة بباقي الأرقام في العالم.