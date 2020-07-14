غلق 19 منشأة طبية خاصة مخالفة في الدقهلية خلال أسبوع

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، اليوم، حملة على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات اللازمة للتراخيص الممنوحة، وقررت خلالها غلق 19 منشأة طبية، وتحرير 6 محاضر للمنشآت الطبية المخالفة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم المرور خلال الأسبوع الماضي على 250 منشأة طبية خاصة ما بين "مركز طبي وعيادة ومحال نظارات طبية".

وأسفر المرور على غلق 19 منشأة مخالفة للاشتراطات بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر.

وأكد مكي، أن صحة الدقهلية لن تتهاون في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

ووجه الشكر للمختصين بإدارة العلاج الحر بالمديرية، وأقسامها بالإدارات لجهودهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.