محمد عبدالرحمن يروج لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم": "على الله التساهيل"

روج الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" لمسلسله الجديد "جمجوم وبم بم"، الذي يعرض حاليًا على أحد المنصات الإلكترونية.

ونشر "عبد الرحمن" صورة له من أحداث الحلقة الأولى من العمل الدرامي، وعلق عليها قائلاً، "جمجوم وبمبم الآن على شاهد.. على الله التساهيل".

ويعرض مسلسل "جمجوم وبمبم الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، وهم الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع وينتمي العمل إلى المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة فقط.

ويشارك في بطولة مسلسل "جمجوم وبم بم" كل من الفنان محمد عبد الرحمن نجم "مسرح مصر"، والفنان محمد سلام، والفنانة ميرنا جميل، والفنان محمد محمود، إضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف ومنهم أحمد السعدني، وأحمد فتحي، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، وعمرو وهبة وآخرين.

"جمجوم وبم بم" من تأليف كل من مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وتولى إخراج المسلسل المخرج إسلام خيري.