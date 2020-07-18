ارتفاع عدد المرشحين المحتملين لانتخابات "الشيوخ" بجنوب سيناء إلى 5

تقدم صلاح ربيه بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة جنوب سيناء، ليرتفع عدد المرشحين المحتملين بالمحافظة إلى 5، وذلك قبيل إغلاق باب تلقي طلبات الترشح بساعات.

وقال مصدر بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية، إن لجنة تلقي طلبات المرشحين بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية تلقت أوراق 5 مرشحين فقط منذ بدء إعلان تلقي الطلبات.

وأضاف أن اللجنة استقبلت اوراق كل من علي عطوة مضعان مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي من مدينة رأس سدر، وحصل علي رمز "القلم"، وكان عضوًا سابقًا في مجلس الشعب في الفترة من 2005 حتى 2010، وكذلك موسى فراج موسى من مدينة دهب، وحصل على رمز "الأسد"، وكان رئيسًا للمجلس المحلي بمدينة دهب، إضافة إلى الشيخ عبد الحليم الجمال عضو مجلس الشورى السابق عن حزب النور من مدينة الطور، وحصل علي رمز "النظارة".

كما تلقت اللجنة أوراق صالح حميد من مدينة نويبع وكان عضوًا بالمجلس المحلي، وحصل علي رمز "الأتوبيس"، وصلاح ربيع من مدينة رأس سدر، وحصل على رمز "الغزال"، وكان عضوًا في مجلس الشعب دورتين.