مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكورونا خلال مأدبة لودريان

قال مسؤول لبناني كبير، اليوم، إنه تلقى نبأ سيئا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الذي أجرى زيارة لبيروت، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني، هادي الهاشم، في تصريح صحفي، إنه كان في مأدبة غداء مع الوزير الفرنسي، فتلقى اتصالا من المستشفى يقول إن نتيجة الفحص إيجابية، مضيفا أنه انسحب على الفور وأبلغ الحاضرين بالنتيجة.

ولم يدل متحدث باسم لودريان بتعليق على الفور، وتناول الوزير الفرنسي الغداء، أمس الخميس، مع مسؤولين لبنانيين في إطار زيارة للحث على إجراء إصلاحات لاقتصاد لبنان الذي يمر بأزمة.

وقال الهاشم، في تصريحاته، إنه أجرى الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمارك لكنه يعزل نفسه الآن في البيت حتى الاثنين المقبل قبل إجراء فحص آخر.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن المسؤول اللبناني "النتيجة تفاجئنا، وأهم شيء فيها أن نسبة الفيروس منخفضة وغير معدية".

وقال مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية إن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية.

ومنذ فبراير الماضي، سجل لبنان 3258 إصابة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.