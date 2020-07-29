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محمود مسلم

كواليس تصوير بوستر "خطيرة" لرامي صبري

كتب:

أبانوب رجائي
09:28 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
رامي صبري وعماد قاسم

رامي صبري وعماد قاسم

طرح المطرب رامي صبري مؤخرا بوستر أغنيته الجديدة "خطيرة" بعدسة المصور عماد قاسم، واعتمد رامي في البوستر على اختيار الألوان الفاتحة واختيار البحر ليكون خلفية البوستر.

وعن كواليس تصوير البوستر كشف المصور عماد قاسم بأنه تم تصويره فى الساحل الشمالي وأنه اعتمد على أن يكون البوستر مناسبا لأجواء موسم الصيف وأيضا مناسب لمود الأغنية.

جدير بالذكر أن رامي صبري خضع أكثر من مرة لجلسات تصوير بعدسة عماد قاسم في عدد كبير من أعماله الفنية.

أغنية خطيرة هي كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي وإنتاج أر ميوزك بروديكشن ومن المقرر أن يتم طرحها غدا الخميس.

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