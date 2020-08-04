ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 134 ألفًا و722 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 2836 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" و1992 حالة شفاء و83 حالة وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أنه تم فحص 16 ألفًا و813 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم، ليصل إجمالي عدد النماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق إلى مليون و59 ألفًا و619 نموذجًا.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 96 ألفًا و103 حالات بنسبة شفاء 71.3%، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 134 ألفًا و722 حالة وإجمالي الوفيات 5017 حالة وفاة.

السودان تعلن تسجيل 42 إصابة جديدة بالوباء

وفي السودان،أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 42 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 11 ألفًا و780 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة السودانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 763 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، فى حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 6194 حالة.