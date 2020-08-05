الرئيس اللبناني يتفقد ميناء بيروت للوقوف على الأضرار وحجم الدمار

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في منطقة الميناء البحري للعاصمة بيروت، للوقوف على حجم الأضرار والدمار الذي تعرض له الميناء والمنطقة المحيطة جراء الانفجار الهائل الذي وقع عصر أمس.

ورافق الرئيس اللبناني في جولته قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حيث استمع إلى عرض من القادة الميدانيين للقوات المسلحة في مسرح الحادث، حول الأضرار التي طالت الميناء والعاصمة وتفاصيل الانفجار وكيفية وقوع الحادث.