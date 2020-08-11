"أسوشيتد برس": المصريون يبدأون التصويت و"الكمامات" مجانا

قالت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، اليوم، إن المصريين بدأوا التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أعيد إحياؤها ضمن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي، موضحة أن الحكومة المصرية توزع أقنعة وجه "كمامات" على الناخبين مجانًا، بعد أن طهرت مراكز الاقتراع قبل التصويت لتهدئة المخاوف وسط انتشار وباء "كورونا".

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتراع سيمتد ليومين للسماح بأقصى قدر من الإقبال، حيث يحق لنحو 63 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، موضحة أنه من المتوقع إعلان النتائج في غضون أسبوع، بينما ستجرى جولة الإعادة في سبتمبر المقبل.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء على مدار اليوم وغدا.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، بواقع انتخاب 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بالقانون.