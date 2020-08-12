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ابنة هند رستم متأثرة: "كأنها توفت امبارح مش من 9 سنين"

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محمد عزالدين
09:41 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
الفنانة الراحلة هند رستم

الفنانة الراحلة هند رستم

استرجعت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، ذكريات حياة والدتها، حتى رحيلها عن دنيانا، قائلة وهي متأثرة، إنه بالرغم من رحيلها منذ 9 سنوات، فإن تلك السنوات كأنها أمس، "مش قادرة أصدق إنهم 9 سنين".     

وأضافت "رضا"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالعزيز، أن والدتها دخلت عالم الفن بالصدفة، حيث إن أول ظهور لها على الشاشة، كان في أغنية "اتمختري يا خيل" في فيلم "غزل البنات". وأشارت إلى أن الفنانة الراحلة ولدت في الإسكندرية، ووالدها ضابط جيش تركي، وكان شديدا هو وعائلتها، بينما عائلة والدتها العكس، وانفصلا، لافتة إلى أن والد الفنانة أخذها في بيته "عِندًا"، وسماها "ناريمان". وأوضحت أن والدها حسن رضا شاهد والدتها أول مرة عند نزولها من الأتوبيس، لافتة إلى أن والدتها جميلة ولها شخصية قوية، "هي كانت أنزوحة وبابا برضه أنزوح، الاتنين نفس الصفات عشان كده معمروش".

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