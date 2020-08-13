رمضان ينشر صورة مع فتاتين: واحدة تشعل له السيجار وأخرى تقلم أظافره

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه على إنستجرام، بصورة له وبصحبته فتاتين، واحدة تشعل له السيجار وأخرى تقلم له أظافره.

وعلق رمضان على الصورة ساخرًا: "مهما انشغلت واتسحلت خليك فاكر إن أظافرك لها حق عليك".

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك"، كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.