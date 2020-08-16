صور.. انتشال حيوان نافق من مجري النيل بالمنصورة
كتب:
صالح رمضان
11:49 م | الأحد 16 أغسطس 2020
انتشال حيوان نافق في المنصورة
انتشلت رئاسة حي شرق المنصورة، اليوم، حيوان نافق من مجري نهر النيل أمام قصر ثقافة المنصورة.
وانتقل المهندس محمد البسيوني، رئيس حي شرق المنصورة، إلى المكان بناء على إشارة من غرفه عمليات المحافظة بوجود حيوان نافق في مجري النيل أمام قصر الثقافة.
وتوجهت إدارة البيئة تحت إشراف هاني أحمد نائب رئيس الحي، وراضي العدوى مدير إدارة شئون البيئة، وتمكنت معدات الحي من رفع الحيوان النافق ودفنه بشكل صحي.