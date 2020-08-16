صور.. انتشال حيوان نافق من مجري النيل بالمنصورة

انتشلت رئاسة حي شرق المنصورة، اليوم، حيوان نافق من مجري نهر النيل أمام قصر ثقافة المنصورة.

وانتقل المهندس محمد البسيوني، رئيس حي شرق المنصورة، إلى المكان بناء على إشارة من غرفه عمليات المحافظة بوجود حيوان نافق في مجري النيل أمام قصر الثقافة.

وتوجهت إدارة البيئة تحت إشراف هاني أحمد نائب رئيس الحي، وراضي العدوى مدير إدارة شئون البيئة، وتمكنت معدات الحي من رفع الحيوان النافق ودفنه بشكل صحي.