عضو مجلس شيوخ: القائمة الوطنية هدفها خدمة الوطن وصالح المواطن

قال المهندس محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والفائز في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" بالدائرة الرابعة غرب الدلتا، إن القائمة الوطنية هي ائتلاف انتخابي، تعبر عن مختلف الأطياف السياسية المصرية، والتي تستهدف في الأساس خدمة الوطن، وصالح المواطن من خلال هذا التحالف الانتخابي.

وأضاف "صبري" لـ "الوطن"، أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل استكمالًا للمؤسسات الدستورية والنيابية، وترسيخًا للعملية الديموقراطية وأدوار الرقابة والتشريع، باعتبار المجلس غرفة تشريعية ثانية تحمل صلاحيات تعزز دولة سيادة القانون ورقابة الشعب على أداء الحكومة من خلال ممثليه للمنتخبين.

وأشار إلى أن عقد الانتخابات في هذا التوقيت يعكس تماسك الدولة المصرية داخليًا، بعدما نجحت خلال السنوات الماضية في الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة، ونجحت في استعادتها ريادتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، فضلاً عن اجراء الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المشروعات القومية المختلفة.

وأكد أنه رغم زيادة التحديات، فالشعب المصري كان قادرا علي تجاوزها بما يحمله من وعي وإيمان بالمشروع الوطني للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه أشاد محمد رشاد عثمان، الفائز في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية، بمشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ، مثمنا دور الحزب وقياداته بالإسكندرية على حشد الناخبين خلال انتخابات الشيوخ، وهو الاستحقاق الدستوري الذي جاء ثمرة التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، بعد إقرار العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).

وأكد أن حزب مستقبل وطن ليس بجديد على الشارع المصري، فالحزب له قواعد راسخة في الشارع، واستطاع الوصول إلى كل مكان في مصر، وكان متواجدًا بقوة في الشارع، وإلى جوار المواطن، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من دور الحزب الاجتماعي.