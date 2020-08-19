منها طلب الحصول على وحدة سكنية.. خدمات إلكترونية لبوابة المحليات

تقدم بوابة خدمات المحليات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبناء، وشرح إمكانية متابعة طلبات التراخيص والتراخيص السابقة، وإمكانية معرفة الأوراق، والرسوم المطلوبة، لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء.

ومتابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوى، وإمكانية الاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، وإمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام الفيزا، واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

وترصد "الوطن" الخدمات المتاحة من خلال البوابة، وفقا لما حددته البوابة الرسمية للمحليات استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخدمات الإلكترونية للمحليات

1- طلب بيان صلاحية موقع

2- طلب تجديد ترخيص أعمال بناء

3- طلب بدل فاقد رخصة بناء/ صورة طبق الأصل من الرخصة

4- طلب سريان مفعول رخصة بناء

5- طلب معاينة

6- طلب توصيل مرافق مؤقتة (كهرباء - مياه)

7- طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئي / الكلي

8- طلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم

9- إخطار ببدء النشاط

10- طلب مهلة فتح محل

11- طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل

12- طلب بدل فاقد رخصة محل / صورة طبق الأصل من الرخصة

13- طلب بدل تالف رخصة محل

14- طلب إلغاء رخصة محل

15- طلب قيد اتحاد شاغلين

16- طلب تجديد رخصة إشغال

17- طلب استرداد إشغالات

18- طلب تصالح عن محضر

19- طلب شكوى

20- طلب شهادة سداد

21- طلب شهادة بتنفيذ الإزالة

22- طلب الحصول على وحدة سكنية

23- طلب صورة طبق الأصل من قرار هدم

24- طلب تجديد رخصة إعلان

25- طلب تجديد رخصة مصعد

26- طلب كسح

27- طلب بدل فاقد عقد / طلب صورة رسمية من العقد

28- طلب سداد أقساط إيجار/مديونيات دورية

29- طلب سداد مديونيات

30- طلب استرداد قيمة تأمين نقل مخلفات

31- طلب رخصة تشغيل مصعد

32- طلب تصالح عن مخالفة

33- طلب تصالح عن حجز إداري

34- طلب سداد مديونيات دورية

35- طلب إفادة

36- طلب تصالح عن مخالفات المباني

37- طلب سداد أقساط

38- طلب إنشاء كشك

39- طلب رعاية صحية

40- طلب سداد عام

41- طلب الحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية

42- طلب شهادة بيانات منشأة

43- طلب حجز جبانة

وأوضحت البوابة أن تقديم الخدمات من خلالها ولكن استكمالها يتم من خلال الأحياء المختصة.