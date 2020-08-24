تعليق اجتماعات اللجنة السورية في جنيف بعد تسجيل 3 إصابات بكورونا

علقت الأمم المتحدة، اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، بعد تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في صفوف أعضاء الوفود المشاركة، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

واستأنفت وفود الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني اجتماعاتها، اليوم، في جنيف لمناقشة "دستور جديد محتمل"، وهي خطوة اعتبرها وسيط أممي بمثابة "فتح الباب" لحل نهائي للحرب المدمرة المستمرة منذ تسع سنوات.

ويستضيف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، الوفود الثلاثة، بينما من المتوقع أن تكون قوى إقليمية وعالمية كبرى - إيران وروسيا وتركيا والولايات المتحدة - حاضرة على الهامش خلال الأسبوع، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

مع وقف إطلاق النار الهش إلى حد كبير في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، قال بيدرسن الأسبوع الماضي إنه يأمل في بناء "الثقة" خلال عملية تقودها الأمم المتحدة ولم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر حتى الآن.