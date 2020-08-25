النيابة تستمع لأقوال مقدم بلاغ ضد متهم بتلقي تبرعات وسب رجال الصعيد

استمعت النيابة العامة، اليوم، لأقوال المحامى أشرف فرحات، فى البلاغ المقدم منه، ضد المدعو متولي سعيد، ويتهمه فيه بتلقي تبرعات من الخارج، ونشر فيديو، يسب فيه رجال الصعيد، وانتحال صفة إعلامي، وحمل البلاغ رقم 26162 لسنة 2020، عرائض النائب العام.

وقال فرحات بلاغه، إن المشكو في حقه، خرج في فيديو على يوتيوب، يطلب تبرعات من جهات خارج البلاد، دون صفة أو تصريح أو إخطار، ويشكر من تبرع، وقدم أسطوانة مدمجة تحوي على الفيديو المُشار إليه.

وأضاف في بلاغه، أن المشكو في حقه أيضا، ظهر في فيديو آخر، يسب رجال الصعيد، مُعيدا للأذهان واقعة المدعو تيمور السبكي، السابق الحكم عليه، في قضية سب نساء الصعيد، وبهذا يكون "متولي" نشر أخبارا كاذبة، بسوء قصد، من شأنها تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد، حيث ردد عبارات تحتوى على سب وتجريح في شرف وسمعة واعتبار رجال الصعيد، فضلا عن اعتياده نشر الشائعات.

وقال فرحات، إنه قدم للنيابة فيديو لقيام المشكو في حقه، بطلب أموال من إحدى الدول وزيادة التبرعات، وقدم فيديو آخر ردد خلاله الأخير عبارات سب وقذف بحق رجال الصعيد، كما طلب إرسال الاسطوانة المدمجة التى تحوي الفيديوهات للفحص الفني، والتأكد من وجود القناة على موقع يوتيوب.