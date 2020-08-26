"أجساد غير مروضة" لوئام المصري يفتتح الموسم الفني لجاليري مصر

أعلن جاليري مصر، إنطلاق موسمه الفني الجديد بمعرض مهم للفنانة وئام المصري، تحت عنوان "أجساد غير مُروضة"، الذي يفتح أبوابه للجمهور والفنانين، اعتبارا من يوم الأحد 6 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى 24 سبتمبر.

وأكد الفنان محمد طلعت "مدير الجاليري"، في تصريحات له، على أهمية العرض المرتقب، لما تمثله وئام المصري من شخصية فنية متفردة، تميل دوما إلى تناول قضايا ومفاهيم من الواقع، تشتبك خلالها مع سياقات اجتماعية معاصرة، وتميز تجربتها الفنية بالجرأة والموهبة، عند تحويل أفكارها ومشاعرها إلى مشاهد تصويرية، قادرة على استثارة المٌتلقي للتفاعل معها رويدا رويدا، حتى يصير جزءً منها.

"وئام المصري" مدرس بكلية الفن والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عُرضت أعمالها محلياً ودولياً في معارض ومهرجانات وبيناليات ومتاحف حول العالم مثل: البينالي الأول للكتاب بالمتحف القومي برومانيا (2018)، بيروت أرت فير (2018)، سمبوزيوم الأقصر الدولي في دورته العاشرة مصر (2017)، بينالي بكين الدولي الخامس للفنون المعاصرة عام 2012 (الصين).

كما شاركت في العديد من المعارض الفردية والجماعية بمصر والخارج وحصلت على أكثر من 25 جائزة ومنحة دراسية من مؤسسات مختلفة بمصر والخارج.

أعمالها ضمن المقتنيات الخاصة لدى العديد من المؤسسات مثل: مكتبة الإسكندرية، متحف الفن المصري الحديث، المتحف الوطني القومي ببوخارست، ومقتنيات خاصة لدى أفراد بمصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والإمارات.