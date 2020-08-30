"مِنكَ" تطلق مشروع "كيندا" باستثمارات 5 مليارات جنيه

أطلقت شركة مِنكَ للاستثمار العقارى مشروع «كيندا» بمنطقة شرق القاهرة باستثمارات 5 مليارات جنيه، وعلى مساحة 27 فداناً.

قال المهندس عبدالله سلام، الرئيس التنفيذى للشركة، إن المشروع يقام على مساحة 27 فداناً حصلت عليها الشركة بالشراء من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وتخطط لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل عليها، موضحاً أن الجزء السكانى يضم 800 وحدة بمساحات متنوعة، كما تبلغ نسبة المساحات الخضراء 75% من المساحة الإجمالية للمشروع. وأضاف أن تمويل المشروع سيبدأ ذاتياً مع إمكانية الاستعانة بمصادر تمويل أخرى خلال فترة تنفيذ المشروع، ويضم المشروع جزءاً تجارياً بجانب الجزء السكنى، كما تتم إدارة المشروع عقب تنفيذه لضمان الحفاظ على جودته ومستوى رضا العملاء.

وأكد أن السوق العقارية المحلية بحاجة لتطوير فى صناعة العقار، وهو ما يُعد الاستراتيجية الأساسية التى تعمل بها شركة مِنكَ للاستثمار العقارى منذ بدء عملها بالسوق، فتم التركيز على التفاصيل البنائية التى يحتاجها العميل فى المشروع والوحدة السكنية التى يعيش بها.