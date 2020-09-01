اليوم.. 5 أديرة تفتح أبوابها لزيارات الأقباط بعد 5 أشهر من الغلق

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فتح 5 أديرة قبطية، للزيارات اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بشروط، بعد فترة من الإغلاق استمرت أكثر من 5 أشهر في ظل إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، أن مواعيد الفتح ستكون من 4 صباحا حتى 6 مساء، على أن يكون دخول الدير الأثري من الساعة 6 صباحا وحتى الرابعة عصرا دون السماح بالمبيت أو الخلوات للرهبان الضيوف أو الكهنة أو أسر الرهبان أو شباب الخلوة.

وشدد الأنبا يسطس على ضرورة الالتزام بالاحتياطات الاحترازية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وامتناع الأشخاص عن المجيء للدير الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم أو السعال أو التهاب الحلق أو أي عراض تنفسية بأي شكل من الأشكال.

فيما أعلن الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المعروف بدير السريان في وادي النطرون، عن بدء الدير اعتبارا من اليوم في استقبال الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي والميكروباص فقط، واستئناف خلوات الكهنة بموجب حجز مسبق.

وخصص الدير رقم "01276006061" لحجز الخلوات عبر تطبيق "واتساب"، فيما اعتذر الدير عن عدم استقبال الشباب للخلوة.

واشترط الأنبا متاؤس لتحقيق ذلك التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل "ارتداء الكمامة" و"التباعد الاجتماعي" و"الامتناع عن المجيء للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال".

كما أعلن الأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة "الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، ودير الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، ودير الشهيد ماربقطر بن رومانوس بالخطاطبة"، عن بدء استقبال الزائرين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق دام لمدة أكثر من 5 أشهر بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا ساويرس، إن الأديرة الثلاثة ستستقبل الزائرين من مستقلي السيارات الملاكي فقط، وفي حدود 5 سيارات يوميا، وذلك ابتداء من غد الثلاثاء، وأن الدير يعتذر عن استقبال أتوبيسات الرحلات وشباب الخلوة.

وطالب الأنبا ساويرس، الزائرين بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها: "ارتداء الكمامة"، "التباعد الاجتماعي"، "الامتناع عن المجيء للدير لمن يعانون من ارتفاع ولو طفيف في درجة حرارة الجسم، أو السعال أو التهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية بأي شكل من الأشكال".