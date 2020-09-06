بهجت قمر: "بالبنط العريض" لمست مع الناس.. وأديب: أنت أستاذ الطبطبة

قال أيمن بهجت قمر، مؤلف أغنية "بالبنط العريض"، إن أغنيته الأخيرة والتي تغنى بها الفنان الإماراتي حسين الجسمي جاءت بعد حاجة عدد كبير من الأشخاص لـ"الطبطبة" بعد الخروج للحياة مرة أخرى بعد أزمة كورونا: "الناس كانت محتاجة للطبطبة بعد فترة الحظر، ولمست مع الناس".

وأضاف "قمر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الجسمي" أرسل إليه التيمة اللحنية وطلب منه وضع كلمات على ذلك اللحن: "لما سمعت اللحن لقيت كلمة الطبطبة هي اللي لايقة عليها، والطبطبة جابت وراها الكهرباء والدنيا ولعت"، موضحا أنه قام من قبل بكتابه أغنية "يا طبطب وأدلع" لنانسي عجرم و"مش محتاجة طبطبة من حد" للفنانة أنغام، ليرد عليه مقدم البرنامج بقوله: "ده أنت أستاذ الطبطبة بقى".

وأكد أنه أول ما سمعها الفنان "الجسمي" أعجب بها فورا، ولم يكن ليتوقع مستوى النجاح التي حقتتها تلك الأغنية: "الحاجات دي بتيجي فجأة ومش بيكون مترتب ليها، وربنا بيوفق"، مشيرا إلى أنه مر بفترة إحباط عندما أعلن توقفه عن التلحين، بينما وقف بجانبه الفنان الكبير عمرو دياب وسانده في تلك المرحلة حتى قرر العودة مرة أخرى لعمله.