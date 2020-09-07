صور.. "بيطري كفرالشيخ" ينظم قافلة مجانية لفحص الحيوانات بالزعفران

نظمت مديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية للكشف على الحيوانات بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وذلك في إطار القوافل المجانية التي تنظمها المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والنهوض بها.

وشملت القافلة العلاجية المجانية بالزعفران، الكشف على الحيوانات وفحص وتشخيص وكشف بالسونار ومسح تناسلي وتلقيح اصطناعي وجراحة وصرف علاج، وأسفرت عن علاج 46 حيوانا، بينهم 13 حالة للطفيليات الداخلية، 10 حالات للطفيليات الخارجية، 17حالة تناسليات، 6 حالة جراحة.

جاءت القافلة بالتنسيق مع الإدارات المركزية والحقلية ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، بحضور الدكتور عبدالستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج، الدكتور عارف حمادة مدير إدارة الرعاية التناسلية، والدكتور علي أيوب، مدير إدارة الحامول المركزية، الدكتور صلاح محمد رضا، مدير إدارة الطفيليات الداخلية بإدارة الرعاية والعلاج ومشاركة الدكتور أشرف عبدالفتاح، مدير وحدة الزعفران البيطرية، الدكتور هاني السيد محمود، مدير الرعاية بإدارة الحامول، جمال رزق، نائب رئيس مدينة الحامول، وتميم أبو زيد رئيس قرية الزعفران.