عضو المجلس المحلي بـ"فرساي": المرأة حصلت على تمثيل في "الغرفة الثانية"

أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلى لمدينة فرساى بفرنسا، أن المرأة المصرية نجحت فى الحصول على نسبة قوية خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وأنها تنال حالياً قدراً كبيراً من حقوقها، لا سيما فى الاستحقاقات الدستورية، وتقلّدت مناصب لم تكن تتقلدها من قبل، مضيفة أن التصويت فى انتخاب مجلس الشيوخ واجب على كل مصرى. وأضافت «جادو» فى حوارها لـ«الوطن»، أن مطالب المصريين فى الخارج تتلخص فى أن يوجد فى المجلس الجديد من يتحدث باسمهم ويتناول قضاياهم.. وإلى نص الحوار:

ما توقعاتك لمشاركة أبناء الجالية فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ؟

- أعتقد أنه من الممكن أن تشهد جولة الإعادة، تحسّناً طفيفاً مقارنة بالمشاركة فى الجولة الأولى، حيث إن المصريين فى الخارج استوعبوا جيداً أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب، إضافة إلى أنه من المفترض أن ينظر المصرى المقيم فى أى دولة بالعالم، أنه لا يوجد فرق بينه وبين المواطن المقيم داخل مصر، فالمسألة تحتاج إلى وعى سياسى بشكل أكثر دراسة، كما أن هذا الملف مهم جداً، لا سيما أن انتخاب مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين فى الخارج لا يوجد بها أى مصالح، لأنها من أجل الدولة المصرية، وواجب وطنى على كل مصرى.

إلى أى مدى نجحت المرأة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020؟

- بالفعل نجحت المرأة المصرية فى الحصول على نسبة قوية خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وأصبحت تنال قدراً كبيراً من حقوقها، لا سيما فى الاستحقاقات الدستورية، وتقلّدت مناصب لم تكن تتقلدها من قبل كمنصبى المحافظ ونائب المحافظ، إضافة إلى الوزارات مثل الهجرة والثقافة والتجارة والصناعة والتضامن، وفى الجانب التشريعى فإن مجلس النواب به الكثير من النائبات البارزات اللائى يقمن بدورهن على أكمل وجه ولا يقل عن بقية النواب، وبهذا فإن المرأة المصرية أصبحت تتخذ القرارات وتشرّع القوانين، والفيصل هو الكفاءة فقط، وهذا منصف، لأنه لا يعتمد على التمييز، دعنى أقل لك إن المرأة المصرية تُشرّف أى منصب تتولاه، وحالياً أصبح لديها تمثيل جيد، لا سيما أن المجلس يضم أهل الخبرة فى جميع المجالات، ومن المفترض أن يكون من ضمن أدواره الأداء الرقابى على مجلس النواب، وهذا من حق المرأة فى مصر التى تتوافر بها الكفاءات الكافية لخوض هذه التجربة، وعلى المجتمع دعمها بشكل واسع بعد العملية الانتخابية.

ما الذى تحتاجه المرأة المصرية لخوض الانتخابات فى المستقبل؟

- صحيح أن المرأة حصلت على نسبة جيدة فى انتخابات الشيوخ، إلا أنها تحتاج إلى دفعة أكثر، وفى حقيقة الأمر تحتاج لأن تكون مستقلة بشكل شخصى، فالسبب الرئيسى الذى يجعل المرأة تخوض الانتخابات على إحدى القوائم يتلخص فى حجم التكلفة الخاصة بالانتخابات، وبعض المصاعب التى تحول بينها وبين الترشح بصفة فردية أو غير حزبية، وعلى الجانب الآخر هناك الكثير من الأمثلة فى البرلمان من السيدات اللائى نجحن فى الفوز بمقاعد بصفة فردية ومستقلة أيضاً، فالمرأة هى الأجدر لمناقشة قضاياها بنفسها.

ما دوافع المصريين بالخارج للمشاركة فى جولة الإعادة؟

- جولة الإعادة بمجلس الشيوخ، تعتبر فرصة ثانية، وحقيقية لأبناء الجالية فى الخارج، حيث إن بعضهم سجل اسمه فى الجولة الأولى، ولم يرسل الخطابات لأسباب تخص البريد السريع فى أوروبا فى هذا التوقيت تحديداً، مما قد يدفعهم للإقبال على التصويت فى جولة الإعادة.

مطالب المصريين بالخارج

المطالب تتلخص فى أن يوجد بمجلس الشيوخ من يتحدّث باسمهم ويتناول قضاياهم، فالمصرى المقيم فى الخارج بحاجة إلى النائب الذى يناقش القوانين المخصّصة له مثل «نقل الجثامين»، وبالفعل تواصل ممثلون للمصريين فى الخارج مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى لديها 5 مقاعد فى مجلس الشيوخ، وناقشوا القضايا المهمة والمحورية التى تخص المصريين فى الخارج، حيث إنه رغم أن مجلس الشيوخ يمتلك دوراً استشارياً، إلا أن التواصل مع النواب سيجعل الإجراءات أسرع فى القضايا التى تعرض على البرلمان.