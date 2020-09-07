روشتة Capgemini العالمية لشركات التأمين الصحي: هذه طريقة الأرباح

قدم تقرير أحدث الاتجاهات في التأمين الصحي 2020، الذي أصدرته شركة Capgemini العالمية، عدة نصائح لشركات التأمين لتجاوز أي تحديات تواجه نشاطها في القطاع الصحي بعد كوروونا.

التقرير الذي ضمَّنه الاتحاد المصري لشركات التأمين، في بيانه، أمس، يشير إلى تطور التأمين الصحي وخضوعه لتغييرات كبيرة مع تغير مشهد المخاطر، وهو ما يتطلب أن تسعى هذه الشركات لتحسين كفاءتها التشغيلية، وأن تعمل على تلبية اختيارات العملاء المتطورة، ومواءمة و تكييف أعمالها وعروضها بشكل أفضل يتناسب مع بيئة الأعمال المتغيرة.

ويعرض التقرير إلى أن متوسط ​​العمر المتوقع يتجه إلى الارتفاع. ففي عام 2016، كان متوسط ​​العمر المتوقع عند الولادة 72 عاما، بزيادة 5 سنوات ونصف عن عام 2000، ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية يعيش الناس لفترة أطول في جميع أنحاء العالم، ومع التحسن المستمر في المرافق الطبية والرعاية الصحية، لا بد أن يزداد متوسط ​​العمر المتوقع بصورة أكبر.

ومع ذلك، ازدادت أيضا الأمراض المزمنة والمعقدة و السلوكيات الخاطئة والمخاوف الصحية الناجمة عن تغير نمط الحياة. وتعمل كل هذه العوامل على تغيير مشهد المخاطر وزيادة الضغط على البنية التحتية للرعاية الصحية الحالية وتكاليف الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

ويشير التقرير إلى ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 8.6% عام 2000 إلى 9.9% عام 2017، وفي الولايات المتحدة بلغ 17.9% في عام 2017، مقارنة بـ13.4% في عام 2000 في وقت تعمل أسواق التأمين الصحي فيه على تحويل برامج التأمين الصحية إلى سلعة، ما يمثل تحديا كبيرا أمام شركات التامين للحفاظ على ربحيتها، ومحاولة التميز عن بعضها البعض، واكتساب ثقة العملاء.

النصائح التي يقدمها التقرير، تمثلت في التعاون بين شركات الأدوية شركات التأمين لتخفيف تكاليف العلاج المرتفعة، كما سيساعد اللاعبين في السوق على تقاسم المخاطر، وتوثيق العلاقة بين شركة التأمين والعميل، وذلك من شأنه أن يزيد من قدرة شركات التأمين على الاحتفاظ بعملائها.

وتضم النصائح أيضا المقدمة لشركات التأمين الصحي، أنه بإمكان شركات التأمين زيادة أرباحها من خلال الحصول على إيرادات جديدة من خدمات القيمة المضافة، كما أنه من شأن سهولة الوصول إلى بيانات العملاء أن يساعد شركات التأمين على تقييم احتياجات العملاء بشكل أفضل وبناء مجموعة أساسية من العروض، جنباً إلى جنب مع خدمات القيمة المضافة الشخصية والموجهة، إلى جانبه أن الالتزام بتناول الأدوية من شأنه أن يقلل من العودة للعلاج بالمستشفيات وبالتالي الحد من المصروفات.

ونصح التقرير أيضًا بضرورة الاستعانة بالأطباء، إذ يمكن للأطباء تقديم رعاية جيدة - مع أقساط أقل - إذا كان لديهم صورة شاملة عن التاريخ الطبي للعميل.

وعلق الاتحاد المصري للتأمين على التقرير قائلا: "للحفاظ على مشهد التأمين الصحي في المستقبل والنجاح فيه تحتاج شركات التأمين إلى تركيز عميق على العملاء و تقديم نماذج أعمال متخصصة تتوافق مع احتياجات العملاء الفطرية. هذه المبادرات ستساعد شركات التأمين الصحي على إدارة المشهد سريع التغير، وتطوير الكفاءات من أجل البقاء في السوق في المدى القريب و تحقيق الازدهار على المدى البعيد".

وأضاف الاتحاد، في بيانه: "مع تقدم التكنولوجيا وتغلغلها في حياتنا الحديثة، يمكننا أن نتوقع تياراً مستمراً من الابتكارفي فرع التأمين الصحي. ومن خلال الاهتمام بتلك الاتجاهات والابتكارات الرائدة، ستصبح شركات التأمين قادرة على التنبؤ والتكيف مع التطورات الجديدة في هذه الصناعة المتنامية".