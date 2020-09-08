شوقي: لو المدرسة قادرة تجيب طلاب "الابتدائية" أكثر من يومين مفيش مشكلة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرحلة الابتدائية بها 5 ملايين طالب سيقسمون على مجموعات، كل مجموعة ستذهب للمدرسة يومين اثنين.

وقال شوقي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا: "القرار النهائي هيترك في توزيعهم للمدرسة ولو قادرة تجيبهم أكتر مفيش مشكلة، المهم يحتفظ بالتباعد والمديرين على علم بده وكل واحد هيعمل جدول مدرسته النهادرة".

وتحدث شوقي عن التعليم الإلكتروني في الإعدادي، مؤكدًا أن الطالب سيكون لديه خيارات متعددة "المناهج هتكون موجودة على القنوات في مواعيد معينة يقدروا يتفرجوا عليه ولو عنده إنترنت هيلاقي البث المباشر والمكتبة الإلكترونية ومكتبة الدروس الإلكترونية ومكتبة E box ومكتبة اسأل المعلم مكتبة جديدة ومنصة إدمودو".