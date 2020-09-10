السكة الحديد: ندرس عمل اشتراك مدى الحياة لـ"سيدة القطار"

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تدرس عمل اشتراك مدى الحياة، لاستقلال القطارات لـ"صفية إبراهيم"، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، بعد موقفها المشرف تجاه أحد جنود القوات المسلحة، بعد تعرضه لإهانة وتنمر من رئيس ومشرف قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، بسبب عدم امتلاكه ثمن تذكرة القطار، وتدخل السيدة، ومنعت حدوث كارثة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الهيئة تبحث تكريم السيدة بشكل يليق بها، وأن فكرة الاشتراك ما زالت تحت الدراسة، مؤكدا أن السيدة تعاملت بشكل راق، وأن رئيس القطار والمشرف تعاملا بشكل مخز، تجاه مجند بالقوات المسلحة، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالب جميع الكمسارية بـ"ضبط النفس"، والتعامل باحترام مع الركاب، وأن يكون التعامل مع الركاب فى إطار القانون، لافتا إلى أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور، سيخضعون إلى كشف نفسي وتحليل المخدرات خلال الفترة المقبلة.

وبدأت الواقعة، عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث كشف الفيديو أن مجند كان يستقل قطار 948 المنصورة/القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه ومن كمامته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت سيدة وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

وتقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق كسري مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وكشفت صفية إبراهيم التي ظهرت في الفيديو الخاص بتجاوز كمسارية قطار المنصورة في حق مجند بالقوات المسلحة الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى عن كواليس الواقعة.

وأكدت إبراهيم لـ"الوطن"، أنها كانت متجهة إلى مركز بركة السبع لحضور فرح ابن أختها، قائلة: "اللى عملته لا يستحق التكريم وأى حد مكانى كان هيعمل كده.. أنا عملت اللى كان لازم يتعمل وشعرت بأن هذا المجند ابنى".