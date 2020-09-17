تطوير 25 دورة مياه عمومية بالدقهلية.. و"مختار": لم تكن تليق

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه يُجرى حاليًا تنفيذ أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بالحدائق العامة ومواقف السيارات والشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة، مشيرًا إلى أنها لم تكن تليق بأهالي المدينة.

وذكر المحافظ، أن تطوير الـ25 دورة تأتي ضمن خطة لتطوير 129 دورة مياه "رجالى وحريمي"، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأضاف أن تنفيذ هذا التطوير يأتي في إطار خطة طموحة تتضمن تطوير ورفع كفاءة دورات المياه العمومية بنطاق الوحدات المحلية لحى شرق، وحى غرب المنصورة بهدف تحقيق رضاء المواطنين.

وأشار إلى أن المشروع يشمل مباني لدورات المياه بحدائق شارع الجيش وبموقف الأوتوبيس الجديد، وحديقة الطفل، وأمام دار المناسبات، وأمام جزيرة الورد، وحديقة الهابى لاند، وبالساحة الشعبية، وبشارع بورسعيد، وبسوق كفر البدماص، وبحدائق المجزر، وحديقة صباح الخير يا مصر، وحديقة عروس النيل، وميدان الشيخ حسانين.

وذكر أن التطوير يشمل أعمال السباكة، وتركيب بلاط وسيراميك جديد، وإضاءة داخلية وخارجية ولوحات إرشادية مضيئة وأعمال ألوميتال ونجارة، ويجري تنفيذ التطوير لهذه المباني بشكل حضاري من داخلها وخارجها لتليق بأهالي الدقهلية، وكذا الزائرين من أبناء المحافظات الأخرى.

وأوضح أن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين تحقيقًا لرضاهم.