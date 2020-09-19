فيديو.. شحتة كاريكا يتحدى النقابة بإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي

رغم قرار منع مطربي المهرجانات من إقامة حفلات غنائية في عدد من الفنادق والبواخر النيلية والملاهي الليلية، فإن مطرب المهرجانات شحتة كاريكا، تحدى قرار النقابة، وأحيا حفلا غنائيا في أحد الشواطئ في الساحل الشمالي، ورغم منع حسن من إحياء حفله في اليوم ذاته، إلا أن شحتة تحدى النقابة وواصل إقامة الحفل.

جدير بالذكر، أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

من خلال بيان "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربو المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء.

شحتة كاريكا بدأ حياته الفنية مع فريق 8%، الذي يضم كلًا من أوكا وأورتيجا، رغم نجاحهما معا، إلا أنه انفصل عنهم منذ فترة، بعد القبض على أوكا وأورتيجا بسبب تهربهما من الخدمة العسكرية، لتشن زوجة أورتيجا هجوما على شحتة، ليعلن عقب عودتهما انفصاله عنهما بشكل نهائي.