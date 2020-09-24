محافظ شمال سيناء يؤكد تعقيم 750 منشأة حكومية وصحية وتعليمية

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وشدد المحافظ على ضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الواقية في وسائل المواصلات والأماكن العامة.

وأشار المحافظ إلى منع الدخول إلى كافة المنشآت والمصالح الحكومية سواء الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين، إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية خلال ساعات العمل الرسمية، مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والمساجد والمدارس.

وأعلن عن تطهير وتعقيم نحو 750 منشأة صحية وتعليمية وحكومية على مستوى المحافظة، منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد