رصد محاولتي غش وحيازة محمول بامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

أدى 52 ألفًا و404 طلاب/وطالبات بالدبلومات الفنية "نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات"، صباح اليوم، الامتحان في 100 مادة فترة أولى، و3 مواد فترة ثانية، في خامس أيام الامتحانات التحريرية "الدور الثاني" للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل 424 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشؤون التعليم الفني، إنَّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني محاولتي غش وحيازة محمول في محافظتي الغربية وكفر الشيخ، وتمّ ضبط الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.