إحدى خريجات "مستقبلنا الرقمي": حصلت على شغل بعد إنهاء المبادرة بشهر

حكت سهى أبوزيد تفاصيل التحاقها بمبادرة مستقبلنا الرقمي التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب 100 ألف شاب مصري.

وقالت "أبوزيد" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إنها خريجة كلية إعلام جامعة القاهرة وكانت تبحث عن كورسات لتطوير مهاراتها في مجال التسويق الرقمي خاصة أنه مجال يتميز بالتغيير المستمر.

وأشارت أنها حصلت على كورس من شركة عالمية مقابل 400 دولار ولكنها فوجئت بكورسات من نفس الشركة بشكل مجاني ضمن مبادرة مستقبلنا الرقمي التي تقدمها وزارة الاتصالات مضيفة: "الوضع فرق معايا وهو كورس كبير متقسم لمسارات وكل مسار متقسم لمبتدئ ومتخصص ومحترف"، مؤكدة أنها أنهت المسارات في شهر واحد رغم أنها تستغرق 3 شهور.

وأوضحت "أبوزيد"، أنها كانت تعمل بشكل حر وتتعامل مع العميل بشكل مباشر وأنها حاليًا تعمل على منصات العمل الحر العالمية وأقامت لنفسها "بروفايل" بعدما تلقت تدريبا عن التعامل على هذه المنصات، لافتة أن وزارة الاتصالات نظمت دعما لشباب المبادرة على هذه المنصات لدعمهم ومنحهم شارات الثقة من إدارة المنصة مما يسهل عليهم الحصول على الأعمال ويجعل لدى العميل نوعا من أنواع الثقة.

وأكدت "أبوزيد"، أنها تدربت على التفاوض مع العملاء وحصلت على فرص وظيفية على المنصات الحرة بعد تخرجها من المبادرة بشهر.