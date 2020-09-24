بالصور .. "الوطن" تنشر تفاصيل كارت متابعة الطالب المعزول منزليا

حصلت "الوطن" على خطة وزارة الصحة والسكان، للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في المدارس، وجاء في المخطط أنه في حال إصابة الطالب بأعراض كورونا، فإنه يتم توجيهه مباشرة إلى غرفة العزل المؤقت في المدرسة، لحين تقييمه من قبل الطبيب.

وأنه في حال إذا كانت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد بسيطة، يتم عزل الطالب منزليا لمدة 14 يوما، ومتابعته من خلال كارت متابعة، يتم استيفاؤه من الإدارة الصحية.

"الوطن" تنفرد بنشر صورة وتفاصيل كارت متابعة الطالب المعزول منزليا، الذي يتضمن التالي:

1- اسم المحافظة.

2- اسم الإدارة التابع لها المريض.

3- اسم المدرسة.

4- عنوان الطالب.

5- القائم بالمتابعة.

6- موبايل القائم بالمتابعة.

7- اسم الحالة.

8- السن.

9- الموبايل الشخصي للطالب.

10- تليفون فرد من أفراد الأسرة.

11- تليفون أرضي إن وجد.

12- الأعراض.

13- تاريخ بداية الأعراض.

14- تاريخ انتهاء الأعراض.

15- تاريخ انتهاء العزل.

16- وجود مرض مزمن.

17- حالة المخالطين بالمنزل.

18- التزام المريض بالعلاج المقرر.

19- وجود علامة لتدهور الحالة.

20- في حالة تدهور الحالة اذكر الإجراء.

وذكرت الوزارة في مخططها أن الإدارة أو المنطقة الصحية التابع لها محل لإقامة الطالب هي المسئولة عن متابعة الحالة المعزولة منزلياَ عن طريق الهاتف لمدة 14 يوماً، بداية من ظهور الأعراض، كما أنها المسئولة عن متابعة أي تدهور للحالة وأنه في حال تدهورها واستمرار الأعراض يتم تحويل الحالة إلى أقرب مستشفى.

وكانت "الوطن"، انفردت بنشر خطة وزارة الصحة والسكان، للتعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة، في مخططها، أنَّه في حال الاشتباه بأحد الطلاب في المدرسة فإنَّه يجب توجيه الطالب إلى غرفة العزل المؤقت الموجودة بالمدرسة، لحين تقييم الطبيب الحالة فإذا كانت الحالة:

1- أعراضها بسيطة يقرر الطبيب إحالة الطفل إلى العزل المنزلي، ومتابعته منزليًا لمدة 14 يومًا، وبعد اختفاء الأعراض نهائياً، يعود الطفل إلى المدرسة بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

2- أما إذا كانت الحالة أعراضها من متوسطة إلى شديدة، فإنّها سوف تحتاج إلى إحالة إلى مستشفى عزل، وفي هذه الحالة يتمّ الاتصال بولي أمر الطالب للحضور إلى المدرسة ومرافقة طفله إلى أقرب مستشفى ويتمّ النقل عن طريق سيارة إسعاف، وتتمّ متابعة الطالب لمدة 14 يومًا، فإذا اختفت الأعراض يعود إلى المدرسة بعد 3 أيام أما إذا استمرت الأعراض يستمر عزله وإعادة التقييم وفقًا لما يراه الطبيب.