"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن العلاوات الخاصة وصرفها

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، الخميس المقبل، والتي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية.

وترصد "الوطن" أبرز الأسئلة حول صرف العلاوات الخاصة والاشتراكات الخاصة بها، والتي أجابت القومية للتأمينات عليها في السطور التالية:

* ما هي شروط حصول منشآت القطاع الخاص على العلاوات الخاصة؟

- أن يكون هناك قرار بمنح العلاوة، وأن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة وأنه تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.

* ما هو إجمالي من تم منحهم العلاوات الخمس في بداية سبتمبر الجاري؟

- 60 ألف شخص تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت لتوفير مستنداتهم.

* متى سيتم صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخاصة؟

- سيتم صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، الخميس والتي تم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو، والدفعة الثالثة 1 يناير 2021، والدفعة الرابعة 1 إبريل 2021.

* كيف تم سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا؟

- هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات، لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار، و لن يتم سداد مبالغ إضافية عن إبريل ومايو ويونيو.

* ماذا عن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية؟

- قانون 173 لسنة 2020 ذكر أن من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون أي قبل 16 أغسطس ويسدد حاليا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الإضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل 16 أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية.

والقانون يعطي من 17 أغسطس 2020 حتى 15 أكتوبر 2020 - 60 يوما فرصة إعفاء من 90 من المبالغ الإضافية المستحقة عليه عند تسديد أصل الاشتراكات.

- من 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر، يعفى 70% من المبالغ الإضافية.

- من 15 ديسمبر حتى 14 فبراير 2021 يسدد أصل الاشتراكات وإعفاء 50% من المبالغ الإضافية.